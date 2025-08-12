Начальник отдела полиции российского города взял деньги за побитого директора базы отдыха

В суд направлено дело экс-начальника ОП №2 Екатеринбурга о взятках и премиях

Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника отдела полиции (ОП) №2 УМВД России по городу Екатеринбургу, обвиняемого в должностных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Экс-полицейскому вменяются статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По данным следствия, он взял деньги, чтобы скрыть избиение директора базы отдыха, произошедшее ночью 17 декабря 2024 года. 100 тысяч рублей начальнику отдела полиции заплатил мужчина, напавший с кулаками на потерпевшего.

Также силовик забрал у подчиненных часть премий по итогам работы за 2024 год. 15 сотрудников ОП передали руководителю 457 тысяч рублей. В ходе обыска у экс-полицейского нашли 400 тысяч рублей, на деньги и на его имущество наложен арест. Сам он также под стражей.

Следователям и оперативникам подразделения собственной безопасности ГУ МВД области и регионального управления ФСБ пришлось провести трудоемкую работу по сбору доказательств против обвиняемого, в том числе они изучили движение денег по его банковским счетам, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, экс-силовик уволен из системы МВД по отрицательным мотивам вместе с начальником дежурной части, еще ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Уфы взыскал с бывшего полицейского более 54 миллиона рублей, происхождение которых он не смог объяснить.