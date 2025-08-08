Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:46, 8 августа 2025Силовые структуры

На счету российского экс-полицейского нашли 54 миллиона рублей

В Уфе суд взыскал с экс-полицейского неподтвержденные 54 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Уфы взыскал с бывшего полицейского более 54 миллиона рублей, происхождение которых он не смог объяснить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Башкирии.

Во время проверки экс-сотрудника дежурной части одного из отделов полиции было установлено, что с 2020-го по 2024 год на его счета поступила крупная сумма. Документы, подтверждающие их законность, владелец не предоставил.

В результате все деньги обязали передать государству. Пока на квартиру, мотоцикл, три машины, в том числе грузовые, и банковские счета экс-полицейского наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд приговорил доцента, требующего взятку кофемашиной Delonghi.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп накричал на Нетаньяху. Президенту США не понравилось, что Израиль пытался его обмануть

    Врач посоветовал упражнения от тяжести в ногах

    Россиянин открыл стрельбу по подросткам из-за громкого разговора

    Захарова назвала русофобией заявления Запада о возвращении украинских детей

    Пригожин сравнил концерты Дженнифер Лопес и российской певицы Zivert

    Пластический хирург оценила внешность Оксаны Федоровой после набора веса

    В МИД России ответили на обвинения по теме украинских детей

    Самолет с россиянами на борту развернулся в воздухе из-за авиационного топлива в салоне

    Европейский лидер предрек скорую заморозку боев на Украине

    Минздрав проверит приехавших на вызов к отравившимся смертельной чачей россиянкам медиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости