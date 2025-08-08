На счету российского экс-полицейского нашли 54 миллиона рублей

В Уфе суд взыскал с экс-полицейского неподтвержденные 54 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы взыскал с бывшего полицейского более 54 миллиона рублей, происхождение которых он не смог объяснить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Башкирии.

Во время проверки экс-сотрудника дежурной части одного из отделов полиции было установлено, что с 2020-го по 2024 год на его счета поступила крупная сумма. Документы, подтверждающие их законность, владелец не предоставил.

В результате все деньги обязали передать государству. Пока на квартиру, мотоцикл, три машины, в том числе грузовые, и банковские счета экс-полицейского наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд приговорил доцента, требующего взятку кофемашиной Delonghi.