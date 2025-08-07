Силовые структуры
Любовь к кофе довела доцента ведущего морского университета России до суда

В Петербурге суд приговорил доцента, требующего взятку кофемашиной Delonghi
Варвара Митина (редактор)

Фото: Kev Gregory / Shutterstock / Fotodom  

В Петербурге суд приговорил доцента кафедры судовых ядерных энергетических установок Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова к трем годам лишения свободы условно за требование от студентов взятки люксовой кофемашиной. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Михаил Михненок также оштрафован на 50 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 290 («Получение взятки») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Михненок преподавал дисциплину «Судовые турбомашины» у 4 курса заочников. По версии следствия, он решил попросить у них кофемашину Delonghi Ecam 450.55.S стоимостью почти сто тысяч рублей за успешную сдачу экзамена. Об этом он сообщил одному из студентов, который передал желание преподавателя остальной группе. В результате 43 студента скинулись и передали преподавателю более 102 тысяч рублей. Далее на эти деньги была куплена желаемая кофемашина, которую студенты вместе с доцентом поставили в его машину. За это студенты получили зачет.

Осужденный является кандидатом технических наук и имеет 24 года педагогического стажа.

Ранее сообщалось, что бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова обвинили в коррупции.

