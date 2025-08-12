Экономика
15:59, 12 августа 2025Экономика

Пчелы напали на детсадовцев в Москве

Пчелы ужалили пятерых детсадовцев в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Massimiliano Latella / Unsplash

В столице пчелы напали на воспитанников детского сада. Пятеро детей были ужалены, пишет Агентство городских новостей «Москва».

По словам Антона Малыша, директора школы № 998, к которой относится детский сад, инцидент произошел сегодня во время утренней прогулки. После появления пчел воспитатели завели детей обратно в помещение и вызвали скорую помощь. Пострадавших воспитанников осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась.

Место скопления пчел было обнаружено и обработано. Сотрудники детсада также провели дополнительный осмотр территории.

Раннее в Воронеже крыса напала на девятилетнюю девочку в подъезде жилого дома. Грызун поцарапал ногу несовершеннолетней и сильно ее напугал, ребенку предстоит работа с психологом.

    Все новости