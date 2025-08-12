Пчелы напали на детсадовцев в Москве

В столице пчелы напали на воспитанников детского сада. Пятеро детей были ужалены, пишет Агентство городских новостей «Москва».

По словам Антона Малыша, директора школы № 998, к которой относится детский сад, инцидент произошел сегодня во время утренней прогулки. После появления пчел воспитатели завели детей обратно в помещение и вызвали скорую помощь. Пострадавших воспитанников осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась.

Место скопления пчел было обнаружено и обработано. Сотрудники детсада также провели дополнительный осмотр территории.

