Крыса напала на ребенка в жилом доме в российском городе

«КП»: Крыса напала на ребенка в жилом доме в Воронеже

В Воронеже крыса напала на девятилетнюю девочку в подъезде жилого дома, передает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 6 августа в доме №99 по Московскому проспекту. Мать вместе с дочерью возвращались домой после вечерней прогулки и встретили на лестничном пролете крупную крысу, которая бросилась к ним под ноги. Грызун поцарапал ребенка и сильно его напугал. Девочке провели экстренную вакцинацию.

По словам жильцов, в подъезде дома давно водятся крысы. В одной из квартир грызуны постоянно скребутся под полом и успели прогрызть его, повредив шланг стиральной машины. Собственники обращались в управляющую компанию (УК) с просьбой провести обработку, но коммунальщики отказались.

Мать пострадавшей девочки связалась с УК лично и описала ситуацию, после чего ей заявили, что у компании заключен договор с организацией, которая занимается дератизацией. «Якобы, все акты об обработке подписаны, и эта компания должна обрабатывать дом каждый месяц. Но судя по тому, что крысы себя чувствуют весьма вольготно, делает работу подрядчик спустя рукава», — рассказала россиянка.

Из-за инцидента с крысой ребенок стал бояться заходить в подъезд одному, девочке предстоит работа с психологом. Семья пострадавшей собирается подать в суд и добиться наказания для виновных.

