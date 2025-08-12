В Петербурге предупредили о росте цен на доставку в 1,5-2 раза

Глава профильной ассоциации Митюков рассказал о дефиците курьеров в Петербурге

Решение властей Санкт-Петербурга запретить наем мигрантов для работы курьерами и в службах доставки приведет к росту цен на услуги. Об этом в разговоре с «Фонтанкой» предупредил президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков.

По его словам, стоимость доставки увеличится в 1,5-2 раза при ухудшении ее качества, а вознаграждения самих курьеров — на 20 процентов. Сильнее всего ситуация ударит по небольшим, развивающим свои службы доставки компаниям, которые не имеют возможности конкурировать с лидерами рынка в условиях дефицита кадров.

Глава профильной ассоциации рассказал, что в общей сложности в городе в доставке в настоящее время задействованы 60 тысяч человек, из них 20 процентов — мигранты. Заменить их будет довольно сложно, особенно с учетом того, что у нынешних работников уже есть соответствующий опыт и навыки.

Митюков выразил сожаление тем фактом, что мнение отраслевых компаний городские власти проигнорировали. Он заметил, что бизнесу дали три месяца на адаптацию, и срок истекает в ноябре. При этом именно в этом месяце начинается высокий сезон, когда доставка особенно востребована, то есть сойдутся сразу несколько негативных факторов.

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга, в свою очередь, утверждают, что принятые меры не повлияют на стабильность рынка доставки, потому что иностранные гражден составляют незначительную долю от общего числа курьеров в городе, а у бизнеса есть время на адаптацию к новым требованиям и корректировку кадровой политики.