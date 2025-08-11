Мигрантам запретили работать курьерами в российском городе-миллионнике

Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в сфере курьерской доставки. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов, сообщило правительство города-миллионника в Telegram.

В документе уточняется, что речь идет обо всех видах курьерской деятельности, включая доставку с использованием транспорта. «Принятое решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов», — пояснили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Там заверили, что мера не повлияет на стабильность рынка доставки, так как иностранцы составляют незначительную долю от общего числа курьеров в городе. На адаптацию к новым требованиям и корректировку кадровой политики для бизнеса установили трехмесячный переходный период.

Ранее Беглов запретил приезжим работать в такси. В Госдуме предложили распространить эту меру на всю Россию. Как пояснил депутат Михаил Матвеев, такое запрет не должен касаться мигрантов, получивших российский паспорт. Кроме того, по его задумке, в такси смогут работать граждане Киргизии, Казахстана и Армении, так как с этими странами заключен Договор о Евразийском экономическом союзе