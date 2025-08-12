Россиянка со словами «это ужас» показала на видео тысячи вышедших на улицы мигрантов

Тысячи вышедших на улицы Красноярска мигрантов сняли на видео

Тысячи вышедших на улицы Красноярска мигрантов сняли на видео. Записанный жительницей Красноярска видеоролик опубликовал Telegram-канал «Русские Новости».

Полутораминутная запись сделана, предположительно, одной из пассажирок общественного транспорта. На протяжении всего видео демонстрируются сотни иностранцев, которые единым потоком идут вдоль автотрассы, заполнив собой тротуары по обе стороны дороги.

«Это ужас (...) Это просто кошмар», — комментирует происходящее россиянка. Она также сообщает, что запись производится в некий праздник. Вероятно, имеется в виду один из мусульманских праздничных дней. «Вот такой у нас Красноярск», — вздыхает женщина, после чего видео обрывается.

Ранее на видео сняли один из антимигрантских рейдов. На кадрах около трех десятков иностранцев в строительных касках заставили следовать друг за другом, положив руки на плечи впередиидущего. Их погрузили в автомобиль и доставили в отдел полиции. По итогам проверки около 20 иностранцев была задержаны.