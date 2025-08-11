В России гусеницу из мигрантов сняли на видео

В Оренбурге мигрантов заставили выстроиться в колонну, это сняли на видео

В России «гусеницу» из мигрантов сняли на видео. Кадры с очередного рейда против нелегальной миграции опубликовало движение «Русская община» в Telegram.

На кадрах около трех десятков иностранцев в строительных касках заставили следовать друг за другом, положив руки на плечи впередиидущего. Так их всех погрузили в автомобиль и доставили в отдел полиции.

Рейд прошел в одном из местных колледжей. Поддержку бойцам СОБР оказали активисты. Ими было задержано около 20 человек.

Ранее в России заметили группу мигрантов в жилетах с надписью «подлежит выдворению». Выдворение — одна из мер наказания для иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране. Одним из самых распространенных нарушений, совершаемых мигрантами, является нарушение правил постановки на регистрационный учет и трудовой деятельности. Указанную сферу регулирует Кодекс об административных правонарушениях.