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09:05, 7 июля 2025Россия

В России строй мигрантов в жилетах с надписью «подлежит выдворению» сняли на видео

В России мигрантов в жилетах с надписью «подлежит выдворению» сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Группу мигрантов, подлежащих выдворению из России, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русские новости».

На кадрах иностранцы стоят в два ряда — вероятно, перед погрузкой в автобус. Рядом с ними стоят силовики. На каждом из мигрантов надет жилет с надписью «подлежит выдворению».

Где именно было снято видео, не сообщается.

Ранее в Воронеже задержанных на стройке мигрантов заставили ходить строевым шагом. Это также было снято на видео. Идущий рядом сотрудник силовых структур задает построению счет. «Раз. Раз. Раз, два, три», — произносит он. Мигранты в это время пытаются идти строевым шагом, однако даже не могут попасть в ногу.

ЖЗЛ
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