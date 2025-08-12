В России офицера — участника СВО отказались заселять в гостиницу

В Липецке гостиница отказала в заселении участнику СВО и его жене

В Липецке гостиница отказала в заселении офицеру — участнику специальной военной операции (СВО) и его жене. Об этом сообщает издание «Новости Липецка».

По словам военнослужащего, это произошло из-за отсутствия у него паспорта. Администратор отказалась зарегистрировать его по удостоверению офицера, несмотря на то что законодательство допускает это, отмечает издание.

Администрация гостиницы уже отреагировала на инцидент. Там извинились перед военнослужащим и объяснили случившееся недостаточным уровнем подготовки сотрудницы. Уплаченные при бронировании деньги вернули офицеру.

Ранее аналогичный случай произошел в Сызрани. Там остановиться в гостинице не смог солдат-отпускник, возвращавшийся в зону боевых действий. Тогда администратор сослалась на распоряжение руководства, якобы запретившее заселять военных при отсутствии у них паспорта.