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11:20, 1 марта 2024Россия

Администратор российской гостиницы отказала в заселении бойцу СВО

В Сызрани участника СВО отказались заселить в гостиницу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Сызрани администратор одной из гостиниц отказалась предоставить номер участнику специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Сызрань».

Военнослужащий возвращался в зону боевых действий из отпуска вместе с группой волонтеров. Россияне хотели переночевать, однако бойцу был дан отказ в заселении.

Администратор пояснила, что получила от руководства распоряжение не предоставлять номера лицам без паспорта, не исключая из их числа солдат армии России.

Ранее похожий случай произошел в Ростовской области, где сотрудники отеля отказались заселить возвращавшихся в зону проведения СВО военнослужащих из-за отсутствия у них паспортов. Руководство гостиницы сослалось на постановление правительства, согласно которому совершеннолетние граждане могут заселяться только при наличии паспорта, исключений для военнослужащих в этом вопросе не предусмотрено.

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      Алан Босиков
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