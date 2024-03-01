Администратор российской гостиницы отказала в заселении бойцу СВО

В Сызрани участника СВО отказались заселить в гостиницу

В Сызрани администратор одной из гостиниц отказалась предоставить номер участнику специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Сызрань».

Военнослужащий возвращался в зону боевых действий из отпуска вместе с группой волонтеров. Россияне хотели переночевать, однако бойцу был дан отказ в заселении.

Администратор пояснила, что получила от руководства распоряжение не предоставлять номера лицам без паспорта, не исключая из их числа солдат армии России.

Ранее похожий случай произошел в Ростовской области, где сотрудники отеля отказались заселить возвращавшихся в зону проведения СВО военнослужащих из-за отсутствия у них паспортов. Руководство гостиницы сослалось на постановление правительства, согласно которому совершеннолетние граждане могут заселяться только при наличии паспорта, исключений для военнослужащих в этом вопросе не предусмотрено.