Еще в одном отеле России отказались заселять возвращавшихся в зону СВО военных

В отель Ростовской области отказались заселять возвращавшихся в зону СВО бойцов

Еще в один отель Ростовской области `— в отель «Амакс» — отказались заселять российских военнослужащих, которые возвращались в зону проведения спецоперации, из-за отсутствия паспортов. Об этом сообщил сослуживец солдат Сергей, его слова приводит Telegram-канал Don Mash.

Военнослужащие несли службу в зоне СВО на авдеевском направлении — на время они уехали в Санкт-Петербург, чтобы забрать гуманитарную помощь и квадракоптеры. Оставаться на ночь на обратном пути они не планировали, но их машина сломалась.

«Машина сломалась, решили где-то переночевать. Вот это была гостиница первая, где они решили переночевать. Мобилизованные — они практически все без паспортов, это нормальное явление. Но почему-то в Ростове так не считают», — рассказал Сергей, подчеркнув, что при себе у мужчин были военные билеты, удостоверяющие их личность.

После отказа солдаты заселились в другую гостиницу. В свою очередь, руководство отеля заявило, что следует постановлению правительства, согласно которому совершеннолетние граждане могут заселяться только при наличии паспорта, исключений для военнослужащих в этом вопросе не предусмотрено. За нарушение правила гостинице грозит штраф 750 тысяч рублей, подчеркнули там.

Такой же случай произошел в Ростовской области несколько дней ранее. Там отель «Добрыня», расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, отказался заселять бойцов СВО. В отель не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск — они должны были провести там одну ночь. Администратор, узнав, что клиенты являются бойцами СВО, якобы заявила, что военных они не обслуживают, а бронь номера отменяют, если узнают, что она предназначена для военных.

Впоследствии власти объяснили, что военнослужащих не заселили в отель из-за отсутствия подходящей комнаты. Через несколько дней «Добрыню» закрыли.