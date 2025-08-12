Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 12 августа 2025Мир

В США порассуждали о возможном месте переговоров в случае ответного визита Трампа в Россию

Экс-помощник Буша Грэм: Ответная визит Трампа может пройти на Дальнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Заслуженный научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, бывший спецпомощник президента США Джорджа Буша – младшего по РФ и Евразии Томас Грэм в беседе с «Известиями» порассуждал о возможном месте переговоров в случае ответного визита президента Дональда Трампа в Россию.

Он рассказал, что Аляска была выбрана для саммита с российским лидером Владимиром Путиным с целью подчеркнуть, что это будут строго двусторонние переговоры, без лишних людей. И если состоится вторая встреча, она может пройти, например, на Чукотке.

«Может быть, на Дальнем Востоке, может быть, где-то еще. Но скорее всего, на территории России», — отметил Грэм.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что следующая после Аляски встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в России. Он уточнил, что Трампу уже передали приглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

    Стало известно о готовности Украины отказаться от территорий ради достижения своих целей

    Раскрыто число удостоенных звания Героя России за участие в СВО военнослужащих ВВС

    В Венгрии раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

    В Ираке заявили об остром дефиците воды

    Экс-помощник президента США высказался о территориальных реалиях в зоне СВО

    В США признали невозможность одномоментного урегулирования украинского конфликта

    52-летняя Хайди Клум прикрыла голую грудь ракушками перед камерой

    Россия и Бразилия заключили меморандум о сотрудничестве

    Депутат Рады назвал наиболее подходящие места для переговоров по урегулированию конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости