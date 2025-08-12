В США порассуждали о возможном месте переговоров в случае ответного визита Трампа в Россию

Экс-помощник Буша Грэм: Ответная визит Трампа может пройти на Дальнем Востоке

Заслуженный научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, бывший спецпомощник президента США Джорджа Буша – младшего по РФ и Евразии Томас Грэм в беседе с «Известиями» порассуждал о возможном месте переговоров в случае ответного визита президента Дональда Трампа в Россию.

Он рассказал, что Аляска была выбрана для саммита с российским лидером Владимиром Путиным с целью подчеркнуть, что это будут строго двусторонние переговоры, без лишних людей. И если состоится вторая встреча, она может пройти, например, на Чукотке.

«Может быть, на Дальнем Востоке, может быть, где-то еще. Но скорее всего, на территории России», — отметил Грэм.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что следующая после Аляски встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в России. Он уточнил, что Трампу уже передали приглашение.