В США признали невозможность одномоментного урегулирования украинского конфликта

Экс-помощник Буша-младшего Грэм: До реального урегулирования на Украине далеко

США хотят добиться реального урегулирования украинского конфликта, однако сделать это одномоментно просто невозможно. Об этом заявил экс-помощник бывшего президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм, его слова приводят «Известия».

«До этого [полного урегулирования] еще далеко. Максимум, о чем они смогут договориться, — о какой-либо дорожной карте, то есть о каких-то принципах и параметрах окончательного урегулирования, понимая, что впереди еще очень жесткий и долгий путь переговоров», — сказал Грэм.

Он отметил, что сейчас для полного урегулирования «не подготовлена почва». Как минимум, отметил Грэм, стороны не сошлись в едином мнении по территориальным вопросам, а также касательно расширения НАТО и гарантий безопасности Украине.

Ранее Трамп сообщил, что в ходе переговоров с Путиным попросит его завершить конфликт на Украине. Он планирует обсудить с собеседником территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли».