Москвичи выбрали название для новой набережной

Новую набережную в Москве назвали Царской

В Москве завершилось голосование, в рамках которого жители выбрали название для новой живописной набережной в районе Нагатинский Затон. Респонденты отдали предпочтение названию «Царская набережная», об этом говорится на портале mos.ru.

В голосовании приняли участие 153 тысячи москвичей, 30 процентов из которых проголосовали за Царскую набережную. Название станет данью уважения богатому историческому наследию локации. «К XVI веку в Коломенском сформировалась великокняжеская усадьба, которая в XVII веке превратилась в парадную загородную резиденцию с выдающимся деревянным дворцом, построенным по указу царя Алексея Михайловича», — говорится в сообщении.

Объект также могли назвать «Набережная Вознесения» (17 процентов голосов), «Романовская набережная», «Родниковая набережная» (по 16 процентов) и «Петровская набережная» (13 процентов).

Ранее жители столицы выбрали облик нового Большого Московского цирка. В голосовании смогли принять участие дети.