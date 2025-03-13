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15:32, 13 марта 2025Экономика

Москвичи выбрали новый цирк

Жители столицы выбрали облик нового Большого Московского цирка
Мария Черкасова

Изображение: Сайт Сергея Собянина

Жители столицы с помощью голосования выбрали, каким будет облик нового Большого Московского цирка. Об этом у себя в блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро «Апекс». Ее поддержали 29 процентов голосовавших взрослых и 42 процента детей. Согласно проекту архитекторов, здание будет напоминать цирковой шатер, олицетворяющий традиции, динамичность и атмосферу праздника. При строительстве планируется использовать мембранное покрытие, стекло и металл, которые позволят сочетать легкость конструкции с прочностью и устойчивостью.

Новый Большой Московский цирк построят на острове Мневниковская пойма на северо-западе города. Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы не реконструировать здание Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

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