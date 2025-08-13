Экономика
OpenAI бросила вызов самому богатому человеку на Земле

FT: OpenAI инвестирует сотни миллионов в проект-конкурент Neuralink Маска
Кирилл Луцюк
Сэм Альтман

Сэм Альтман. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Борьба предпринимателей Илона Маска и Сэма Альтмана усилится после того, как последний, будучи соучредителем OpenAI, инвестирует сотни миллионов долларов в проект Merge Labs, который будет конкурировать с компанией Neuralink, основанной самым богатым человеком на Земле. Об этом сообщило издание Financial Times.

Предполагается, что Merge Labs привлечет 850 миллионов долларов, из которых четверть миллиарда поступит от венчурной команды OpenAI. Проект займется разработкой интерфейсов для технологий «мозг — компьютер».

В конце июля 2025 года стало известно, что компания Илона Маска Neuralink намеревается к 2031 году открыть пять крупных клиник и ежегодно вживлять свои чипы 20 тысячам человек. Предполагаемый доход от этой деятельности составит не меньше миллиарда долларов. Впрочем, пока что регулирующие органы США не одобрили ни одно такое устройство для постоянного использования на людях.

