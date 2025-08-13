Интернет и СМИ
14:03, 13 августа 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

МВД: Мошенники звонят россиянам от имени ФНС и заявляют о положенном им вычете
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники стали звонить россиянам от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) или социальных служб и заявлять о якобы положенном им вычете. О новой уловке злоумышленников МВД РФ предупредило в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Аферисты просят жертв сообщить код из СМС, необходимый якобы для оформления вычета. «Получив желаемое, преступники переходят ко второму этапу схемы и звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций», — добавили в ведомстве.

Уточнялось, что такую схему мошенники используют, чтобы получить коды авторизации от важных сервисов. Чаще всего жертвами становятся люди в возрасте 25-35 лет, указали в МВД. Там также посоветовали получать достоверную информацию о вычетах на официальном сайте ФНС России, в личном кабинете налогоплательщика или при очном обращении в налоговую инспекцию либо в МФЦ.

Ранее сообщалось, что мошенники начали активно применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора. Отмечалось, что цель злоумышленников — склонить граждан к оформлению кредита или переводу средств на другой счет.

