В Роскомнадзоре раскрыли новую схему мошенников в мессенджерах

Мошенники начали звонить россиянам якобы от доставки и сотрудников Роскомнадзора
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В 2025 году мошенники начали активно применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Специалисты рассказали, что злоумышленники сначала звонят россиянам в мессенджере, представляются сотрудниками службы доставки и просят их сообщить код из смс якобы для проверки данных с курьером. Получив код, они обрывают диалог и имитируют сообщение от Роскомнадзора, которое предупреждает об опасности дальнейшего общения.

