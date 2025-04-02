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09:58, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор предупредил россиян о пишущих от его имени мошенниках

Мошенники пишут россиянам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Роскомнадзор предупредил россиян, что злоумышленники пишут от имени ведомства, чтобы украсть личные данные пользователей. Об этом регулятор сообщил в Telegram.

Роскомнадзор объяснил, что мошенники представляются сотрудниками ведомства и сообщают россиянам, что их профиль на портале «Госуслуги» взломали. Для того, чтобы якобы восстановить к нему доступ, жертв просят сообщить СНИЛС. При этом, как подчеркивается в сообщении, аферисты звонят своим собеседникам через WhatsApp.

В ведомстве напомнили, что представители власти не звонят россиянам через мессенджеры и не требуют назвать персональные данные. Представители Роскомнадзора также призвали граждан быть бдительными.

Ранее россиян предупредили о набирающем популярность мошенничестве. Сообщалось, что киберпреступники подделывают видеосообщения-кружки пользователей в мессенджерах, чтобы впоследствии выманивать деньги у других юзеров.

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