Роскомнадзор предупредил россиян о пишущих от его имени мошенниках

Мошенники пишут россиянам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора

Роскомнадзор предупредил россиян, что злоумышленники пишут от имени ведомства, чтобы украсть личные данные пользователей. Об этом регулятор сообщил в Telegram.

Роскомнадзор объяснил, что мошенники представляются сотрудниками ведомства и сообщают россиянам, что их профиль на портале «Госуслуги» взломали. Для того, чтобы якобы восстановить к нему доступ, жертв просят сообщить СНИЛС. При этом, как подчеркивается в сообщении, аферисты звонят своим собеседникам через WhatsApp.

В ведомстве напомнили, что представители власти не звонят россиянам через мессенджеры и не требуют назвать персональные данные. Представители Роскомнадзора также призвали граждан быть бдительными.

Ранее россиян предупредили о набирающем популярность мошенничестве. Сообщалось, что киберпреступники подделывают видеосообщения-кружки пользователей в мессенджерах, чтобы впоследствии выманивать деньги у других юзеров.