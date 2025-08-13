Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:36, 13 августа 2025Забота о себе

Россиянам назвали оптимальную частоту секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: cookie_studio / Freepik

Сексолог Фотиния Ефремова раскрыла оптимальную частоту сексуальных контактов в отношениях. Свое мнение она выразила в интервью для YouTube-канала «Раскадровка».

Ефремова подчеркнула: оптимальная частота половых контактов зависит от половой конституции партнеров. «Если это слабый тип половой конституции, то сексуальная жизнь может быть раз в неделю, а ближе к 40 годам — раз в две недели», — пояснила она.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Человеку с сильным типом половой конституции, по словам специалистки, секс требуется ежедневно. При этом более редкие половые контакты могут привести к агрессивности, подавленности, злоупотреблению запрещенными веществами и перееданию. Также Ефремова добавила, что частота секса зависит и от других факторов, среди которых она выделила образ жизни, состояние здоровья и возраст.

Ранее гинеколог Кристина Пришвина заявила, что анальный секс может привести к проблемам со здоровьем. По ее словам, такая сексуальная практика чревата травмами прямой кишки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о победе Путина

    Россиянин лишился половины тела спасения жизни

    Женщина после рождения внука догадалась о страшной тайне дочери

    Россиянам назвали оптимальную частоту секса

    В Британии назвали возможный итог встречи Путина и Трампа

    В США поезд с опасным грузом сошел с рельсов

    На Западе уточнили место встречи Путина и Трампа

    Учительница занялась сексом с 11-летним школьником и обвинила его в приставаниях

    Индия заявила об «изменившей правила игры» российской С-400

    Удар молнии убил табун лошадей в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости