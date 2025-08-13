Россиянам назвали оптимальную частоту секса

Сексолог Фотиния Ефремова раскрыла оптимальную частоту сексуальных контактов в отношениях. Свое мнение она выразила в интервью для YouTube-канала «Раскадровка».

Ефремова подчеркнула: оптимальная частота половых контактов зависит от половой конституции партнеров. «Если это слабый тип половой конституции, то сексуальная жизнь может быть раз в неделю, а ближе к 40 годам — раз в две недели», — пояснила она.

Человеку с сильным типом половой конституции, по словам специалистки, секс требуется ежедневно. При этом более редкие половые контакты могут привести к агрессивности, подавленности, злоупотреблению запрещенными веществами и перееданию. Также Ефремова добавила, что частота секса зависит и от других факторов, среди которых она выделила образ жизни, состояние здоровья и возраст.

Ранее гинеколог Кристина Пришвина заявила, что анальный секс может привести к проблемам со здоровьем. По ее словам, такая сексуальная практика чревата травмами прямой кишки.