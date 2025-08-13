Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:41, 13 августа 2025Силовые структуры

Школьницу изнасиловали в такси во время поездки в российском регионе

В Ленобласти задержали таксиста за изнасилование пассажирки-школьницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Сертолово Ленинградской области задержали 26-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в изнасиловании 16-летний пассажирки. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

По данным источника, 12 августа в полицию обратился отец потерпевшей. Он рассказал, что накануне в СНТ «Ягодка» водитель надругался над его дочерью в салоне машины. Ночью подозреваемый был остановлен сотрудниками ГАИ. Мужчину доставили в отдел и поместили в изолятор. Известно, что на миграционном учете он не стоял. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Приморье полиция ищет изнасиловавшего местную жительницу на трассе мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    Вдова солиста «На-На» заявила о проблемах со здоровьем после потери мужа

    Стало известно о разделе имущества Дибровых

    Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины после переговоров с Путиным оценили

    «Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

    Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

    В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

    Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

    «Почему геноцид еще не запрещен?» Участники СВО призвали запретить аборты в России

    Киллер поплатился за расправу над бизнесменом в центре Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости