Школьницу изнасиловали в такси во время поездки в российском регионе

В Сертолово Ленинградской области задержали 26-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в изнасиловании 16-летний пассажирки. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

По данным источника, 12 августа в полицию обратился отец потерпевшей. Он рассказал, что накануне в СНТ «Ягодка» водитель надругался над его дочерью в салоне машины. Ночью подозреваемый был остановлен сотрудниками ГАИ. Мужчину доставили в отдел и поместили в изолятор. Известно, что на миграционном учете он не стоял. Возбуждено уголовное дело.

