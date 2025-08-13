Неизвестный мужчина изнасиловал россиянку на трассе и попал на видео

В Приморье полиция ищет изнасиловавшего местную жительницу на трассе мужчину

В Приморье неизвестный мужчина изнасиловал 38-летнюю местную жительницу на трассе и попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Svodka25.

На кадрах показано, как мужчина в светлой футболке пристает к проходящей мимо женщине.

По данным канала, пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что вечером вдоль автодороги из поселка Заводской в поселок Суражевку ее изнасиловал неизвестный. На место прибыла оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, изнасиловавших двух девушек-подростков.

