В России отреагировали на возможные требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

Депутат Журова: Требования Украины к России вызывают вопросы

Требования Украины по компенсации, возвращению военнопленных, а также по территориям вызывают некоторые вопросы, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Вместе с тем с некоторыми условиями, как считает политик, Россия могла бы быть согласна.

«По возвращению военнопленных все понятно — мы это поддерживаем. Но проблема в том, что, если Россия выдает всю информацию по пленным Украине, то противная сторона не так отзывчива в этом отношении. Из-за этого многие люди у нас числятся пропавшими без вести, хотя на самом деле они могут находиться в плену. Безусловно, это крайне важно, особенно для близких», — подчеркнула политик.

Говоря об устойчивом перемирии перед решением территориальных вопросов, Журова заметила, что Россия выступает за устойчивый мир в регионе, но территориальный вопрос станет самым сложным в переговорах, и именно эта проблема будет наиболее острой для обеих сторон.

«Что касается компенсации причиненного ущерба — тут тоже не все понятно. Если речь о территориях, которые включены в нашу Конституцию, то здесь, естественно, мы будем все восстанавливать. Но если речь об украинских территориях — тут сложнее. В наших регионах, в Курске, Брянске ведь тоже есть разрушения. Прилеты были и по Москве, и по области, по другим регионам. Как мы будем проводить этот перерасчет? Так что, возможно, вопрос компенсаций и будет стоять в будущем, но основная история — все же территории»,— заключила Журова.

Ранее газета Politico сообщила, что украинская сторона имеет пять ключевых требований перед переговорами президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности, компенсации, прекращении огня и прочем.