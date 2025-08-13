Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 13 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на возможные требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

Депутат Журова: Требования Украины к России вызывают вопросы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Требования Украины по компенсации, возвращению военнопленных, а также по территориям вызывают некоторые вопросы, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Вместе с тем с некоторыми условиями, как считает политик, Россия могла бы быть согласна.

«По возвращению военнопленных все понятно — мы это поддерживаем. Но проблема в том, что, если Россия выдает всю информацию по пленным Украине, то противная сторона не так отзывчива в этом отношении. Из-за этого многие люди у нас числятся пропавшими без вести, хотя на самом деле они могут находиться в плену. Безусловно, это крайне важно, особенно для близких», — подчеркнула политик.

Говоря об устойчивом перемирии перед решением территориальных вопросов, Журова заметила, что Россия выступает за устойчивый мир в регионе, но территориальный вопрос станет самым сложным в переговорах, и именно эта проблема будет наиболее острой для обеих сторон.

«Что касается компенсации причиненного ущерба — тут тоже не все понятно. Если речь о территориях, которые включены в нашу Конституцию, то здесь, естественно, мы будем все восстанавливать. Но если речь об украинских территориях — тут сложнее. В наших регионах, в Курске, Брянске ведь тоже есть разрушения. Прилеты были и по Москве, и по области, по другим регионам. Как мы будем проводить этот перерасчет? Так что, возможно, вопрос компенсаций и будет стоять в будущем, но основная история — все же территории»,— заключила Журова.

Ранее газета Politico сообщила, что украинская сторона имеет пять ключевых требований перед переговорами президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Речь идет, в частности, о гарантиях безопасности, компенсации, прекращении огня и прочем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России сделал заявление о возможности «обмена территориями» с Киевом. Офис Зеленского признал готовность украинцев к уступкам

    Орбан обратился к Европе с призывом о Путине

    В стране ЕАЭС мужчину приговорили к тюрьме за участие в СВО на стороне России

    В России отреагировали на возможные требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

    Греция экстрадирует беглого молдавского олигарха

    В Дагестане курсант МВД спас семью с новорожденным из тонущего автомобиля

    На подконтрольной Киеву части ДНР объявили эвакуацию

    ДНР передала инвестору крупнейшего производителя удобрений

    Врач указал на неочевидный признак менингококковой инфекции

    Россиянам предложили выгодные туры по стране от 43 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости