14:43, 13 августа 2025

Politico назвала ключевые требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

Politico: Украина требует компенсации со стороны России и гарантии безопасности
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская сторона имеет пять ключевых требований перед переговорами президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Эти условия назвала газета Politico.

«Прежде всего, Украина хочет соглашения, которое обеспечит значимые гарантии безопасности», — сказано в материале.

Киев также требует сохранения санкций против России и компенсации ущерба. Как пишет Politico, выплаты могут составить сотни миллионов долларов.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил приехать в Берлин и пообщаться с Трампом. В видеоконференции также примут участие европейские лидеры. Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

