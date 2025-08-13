Politico назвала ключевые требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

Украинская сторона имеет пять ключевых требований перед переговорами президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Эти условия назвала газета Politico.
«Прежде всего, Украина хочет соглашения, которое обеспечит значимые гарантии безопасности», — сказано в материале.
Киев также требует сохранения санкций против России и компенсации ущерба. Как пишет Politico, выплаты могут составить сотни миллионов долларов.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил приехать в Берлин и пообщаться с Трампом. В видеоконференции также примут участие европейские лидеры. Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.