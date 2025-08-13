Бывший СССР
Зеленский решил приехать в Берлин и пообщаться с Трампом перед переговорами

Зеленский приедет в Берлин и пообщается с Трампом перед переговорами с Путиным
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В среду, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин и примет участие в видеоконференции с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В видеоконференции также примут участие европейские лидеры. Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что у Трампа нет экспертов, которые могли бы дать ему совет касательно предстоящих переговоров с Путиным. Как отмечают авторы материала, после проведения внутренних реформ Трампа более 1300 сотрудников были уволены из Госдепартамента США, среди которых были также аналитики, занимающиеся изучением России и Украины.

До этого стало известно, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поговорят с Зеленским перед встречей с Путиным.

