Трамп и Вэнс поговорят с Зеленским перед встречей с Путиным

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikko Stig / IMAGO / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп проведет разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники сообщает ABC News.

Утверждается, что разговор пройдет в среду, 13 августа, за два дня до встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. В онлайн-переговорах с Зеленским также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и некоторые европейские лидеры.

До этого Зеленский заявил, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф передал Киеву сигнал от России о готовности к завершению конфликта. При этом, добавил он, Уиткофф подчеркнул, что Киев должен будет пойти на территориальные уступки.

Позже глава Украины ответил на переданный Уиткоффом сигнал. «Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — сказал он.

