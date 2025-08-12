Бывший СССР
Зеленский пригрозил началом «третьей войны»

Зеленский: ВСУ не выйдут из Донбасса
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выйдут из Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — объяснил украинский политик.

Так Зеленский ответил на сигнал от России, переданный спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Сообщалось, что он заключался в готовности Москвы к завершению конфликта.

Вместе с тем стало известно, что Зеленский отказался обсуждать с Трампом территориальные уступки. Украинский лидер сослался на Конституцию, но допустил возвращение к данному вопросу, если его пригласят на встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

