Зеленский отказался обсуждать с Трампом территориальные уступки

Зеленский отказался обсуждать обмен территориями с РФ из-за Конституции

Украинский президент Владимир Зеленский во время последнего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом отказался обсуждать с ним вопросы обмена территориями с Россией, сославшись на Конституцию. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

При этом он не исключил, что готов вернуться к этому вопросу в случае, если его пригласят на встречу с Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

«При всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров», — заявил президент Украины во время встречи с журналистами.

Ранее Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом в будущем. При этом, признался он, дату встречи он не знает.