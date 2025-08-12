Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:44, 12 августа 2025Бывший СССР

Зеленский отказался обсуждать с Трампом территориальные уступки

Зеленский отказался обсуждать обмен территориями с РФ из-за Конституции
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский во время последнего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом отказался обсуждать с ним вопросы обмена территориями с Россией, сославшись на Конституцию. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

При этом он не исключил, что готов вернуться к этому вопросу в случае, если его пригласят на встречу с Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

«При всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров», — заявил президент Украины во время встречи с журналистами.

Ранее Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом в будущем. При этом, признался он, дату встречи он не знает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил началом «третьей войны»

    Белый дом отказался подключать Зеленского к встрече Путина и Трампа

    Орбан пригрозил Украине

    Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм объявил войну семье. В разладе звездного семейства винят его жену

    Женщина трижды пыталась скормить мужу отравленную еду и в итоге погубила свекровь

    В Британии раскрыли важную деталь переговоров Путина и Трампа

    Орбан подвел итоги конфликта на Украине

    Экс-премьер Украины раскрыл помеху урегулированию конфликта

    Женщинам назвали неочевидные причины снижения сексуального влечения

    Белый дом раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости