Зеленский заявил о переданном Уиткоффом сигнале от России

Зеленский: Уиткофф передал Украине сигнал о готовности РФ к завершению конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф передал Киеву сигнал от России. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Он уточнил, что получил от представителя Вашингтона сигнал о готовности РФ к завершению конфликта. При этом, добавил Зеленский, Уиткофф подчеркнул, что Киев должен пойти на территориальные уступки.

Вместе с тем украинский политик отметил, что соответствующий сигнал от России он получил «в первый раз».

Ранее Зеленский раскритиковал возможные решения по Украине на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, представители Москвы и Вашингтона «не могут ничего принять» без Киева.