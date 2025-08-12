Бывший СССР
Зеленский раскритиковал возможные решения по Украине на встрече Путина и Трампа

Зеленский: Путин и Трамп не могут принять решения по Украине без Киева
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не могут принять никаких решений, касающихся Украины, без представителей Киева. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Разговор президента США и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут», — сообщил Зеленский.

Вместе с тем он анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом. При этом украинский лидер отметил, что не знает, когда она состоится.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп проведут встречу. Она пройдет на Аляске 15 августа.

