Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:21, 14 августа 2025Бывший СССР

Десантники ВСУ потеряли боеспособность на севере Украины

ТАСС: Десантники ВСУ в Сумской области потеряли боеспособность
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли боеспособность в Сумской области на севере Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

В связи с этим командование ВСУ делает ставку на другие подразделения. Уточняется, что Киев ставит целью вернуть под свой контроль утраченные позиции в регионе любой ценой, несмотря на серьезные потери.

«Ставка делается на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки при поддержке ССО (силы Специальных операций — прим. «Ленты.ру») и бронетехники», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Сумской области подразделения ВСУ пропадают без вести взводами и ротами. Сообщалось, что это происходит в районе населенного пункта Юнаковка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

    ВСУ ударили по центру столицы региона России

    Нехватку сотрудников в санаториях России оценили

    МВД разъяснило данные о возможном запрете одного опасного аксессуара для авто

    Раскрыты опасения Трампа из-за Зеленского перед саммитом на Аляске

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России

    Мерзкие туалетные привычки жениха заставили женщину задуматься о разрыве помолвки

    Стало известно о странном поведении Зеленского в разговоре с Трампом

    Зеленский записал видеообращение к Соловьеву

    Бывший посол США раскритиковал позицию Трампа перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости