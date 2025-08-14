ТАСС: Десантники ВСУ в Сумской области потеряли боеспособность

Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли боеспособность в Сумской области на севере Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

В связи с этим командование ВСУ делает ставку на другие подразделения. Уточняется, что Киев ставит целью вернуть под свой контроль утраченные позиции в регионе любой ценой, несмотря на серьезные потери.

«Ставка делается на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки при поддержке ССО (силы Специальных операций — прим. «Ленты.ру») и бронетехники», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Сумской области подразделения ВСУ пропадают без вести взводами и ротами. Сообщалось, что это происходит в районе населенного пункта Юнаковка.