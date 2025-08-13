Стало известно о потерях ВСУ в Сумской области целыми ротами

ТАСС: Личный состав ВСУ под Юнаковкой пропадает целыми взводами

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропадают без вести взводами и ротами близ Юнаковки в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Юнаковка, прозванная родственниками боевиков ВСУ "проклятой", основное место, куда уходят украинские военные и не возвращаются. Личный состав пропадает целыми взводами и ротами», — рассказал источник агентства.

По словам источника, командование ВСУ старается любой ценой восстановить контроль над потерянными территориями Сумской области в то время, как в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ отказываются выполнять приказы о выдвижении.

Ранее стало известно, что ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области. Как утверждает собеседник агентства, ВСУ восстанавливают боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак.