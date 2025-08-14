Мир
Госсекретарь США назвал главные условия мира на Украине

Рубио: Для мира на Украине нужны обмен территориями и гарантии безопасности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Для установления мира на Украине необходимо произвести обмен территориями и согласовать гарантии безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Макро Рубио, передает Reuters.

«Для достижения мира, я думаю, мы все признаем, что необходимо обсудить гарантии безопасности. Необходимо обсудить территориальные споры и претензии, а также то, за что они борются», — указал американский политик.

Он назвал эти условия «частью комплексного решения» по урегулированию украинского кризиса. Рубио также выразил уверенность в том, что лидеру США Дональду Трампу «удастся приблизиться» к этому в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Рубио заявил, что для Трампа встреча с Путиным является не уступкой, а возможностью лучше понять позиции друг друга по урегулированию конфликта на Украине. Он также призвал дождаться итогов саммита глав государств, поскольку именно тогда станет понятно, «есть ли у этой встречи шанс на успех».

