06:35, 5 апреля 2026Россия

В Кремле ответили на слухи об отмене Парада Победы 9 Мая

Песков: Кремль продолжает подготовку к празднованию Дня Победы 9 Мая
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

В Кремле ответили на слухи об отмене Парада Победы на Красной площади на 9 Мая в 2026 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию в разговоре с «Осторожно Media», его цитирует журналист Ксения Собчак.

По словам официального представителя Кремля, подготовка к празднику продолжается. «Мы готовимся к празднованию Дня Победы», — заявил Песков.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о планах Владимира Путина на День Победы. Помимо участия в торжественных мероприятиях, глава государства проведет ряд международных контактов с политиками, прибывшими в Москву на празднование, сообщил он.

