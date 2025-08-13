Госсекретарь США высказался об уступке Трампа Путину

Госсекретарь США Рубио: Для Трампа встреча с Путиным не является уступкой

Для президента США Дональда Трампа встреча с российским лидером Владимиром Путиным является не уступкой, а возможностью лучше понять позиции друг друга по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит телеканал NBC News.

«Люди должны понимать: для президента Трампа встреча — это не уступка. Если посмотреть новости — я их сейчас почти не смотрю, — но вы их смотрите, и люди сходят с ума. Они говорят: "О, это победа для Путина; он получает встречу". Трамп не воспринимает это таким образом. Встреча — это то, что нужно, чтобы разобраться и принять решение», — указал дипломат.

Рубио также призвал дождаться итогов саммита глав государств, поскольку именно тогда станет понятно, «есть ли у этой встречи шанс на успех».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что для Трампа главной целью встречи с Путиным является достижение лучшего понимания позиции Москвы для урегулирования конфликта на Украине.

Саммит президентов России и США состоится, как ранее уточнялось, на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) 15 августа.

