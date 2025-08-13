На Западе уточнили место встречи Путина и Трампа

CNN: Путин и Трамп встретятся на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации.

По информации телеканала, сотрудники Белого дома столкнулись с тем, что сейчас на Аляске высокий туристический сезон, и мест для проведения мероприятия практически нет. В итоге выбор пал на военную базу, хотя принимающая сторона и надеялась избежать ситуации, когда российского лидера будут принимать на подобном объекте.

Ранее издание Anchorage Daily News также указало на Эльмендорф — Ричардсон как на одно из возможных мест для проведения саммита на высшем уровне. Другими вариантами назывались международный аэропорт имени Теда Стивенса в Анкоридже и гостиница Hotel Captain Cook.