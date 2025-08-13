Мир
22:50, 12 августа 2025Мир

В США раскрыли возможные места встречи Путина и Трампа на Аляске

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в рамках скорой встречи на Аляске могут посетить международный аэропорт имени Теда Стивенса в Анкоридже, базу Вооруженных сил США Элмендорф-Ричардсон или гостиницу Hotel Captain Cook. Такое предположение сделало местное издание Anchorage Daily News.

По данным СМИ, не исключено, что главы государств встретятся в воздушной гавани в Анкоридже, а местом проведения выберут базу Вооруженных сил США Элмендорф-Ричардсон. Американские военные чиновники переадресовали вопросы журналистов в пресс-службу Белого дома, где еще официально не называли точные места грядущей встречи, как и программу саммита.

Одним из предполагаемых мест встречи Путина и Трампа может стать гостиница Hotel Captain Cook. В ней, как пишет издание, председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 году провел встречу с экс-губернатором Аляски Биллом Уокером. В 2015 году там останавливался бывший президент США Барак Обама.

Между тем портал Alaska's News Source пишет, что президенты РФ и США могут отправиться на курорт Girdwood’s Alyeska Resort и провести саммит там. Он находится менее чем в часе езды от Анкориджа. Корреспонденту ТАСС, дозвонившемуся до стойки регистрации, ответили, что не могут прокомментировать появившуюся информацию.

Ранее стало известно, что Белый дом отказался подключать Зеленского к встрече Путина и Трампа. Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, американский президент намерен провести переговоры с президентом России один на один. Это, по ее словам, является «частью плана».

