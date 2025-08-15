Хантер Байден отказался извиняться перед замыслившей подать на него в суд женой Трампа

Сын бывшего американского президента Джо Байдена, бизнесмен Хантер Байден не стал извиняться перед первой леди США Меланией Трамп, планирующей подать на него в суд за клевету в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Channel 5.
«К черту. Этого не будет», — сказал предприниматель, отказавшись извиняться за свои слова о том, что Мелания якобы познакомилась с нынешним президентом США Дональдом Трампом с подачи обвиненного в растлении несовершеннолетних Эпштейна.
Ранее Трамп поддержал идею иска своей супруги против Хантера Байдена.