Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 15 августа 2025Мир

Хантер Байден отказался извиняться перед замыслившей подать на него в суд женой Трампа

Хантер Байден отказался извиняться перед женой Трампа со словами «к черту»

Фото: David Swanson / Reuters

Сын бывшего американского президента Джо Байдена, бизнесмен Хантер Байден не стал извиняться перед первой леди США Меланией Трамп, планирующей подать на него в суд за клевету в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Channel 5.

«К черту. Этого не будет», — сказал предприниматель, отказавшись извиняться за свои слова о том, что Мелания якобы познакомилась с нынешним президентом США Дональдом Трампом с подачи обвиненного в растлении несовершеннолетних Эпштейна.

Ранее Трамп поддержал идею иска своей супруги против Хантера Байдена.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили налет на российский порт Оля, повреждено судно. Что известно?

    Пара туристов лишилась оплаченного отпуска на Карибах из-за одной ошибки ChatGPT

    Хантер Байден отказался извиняться перед замыслившей подать на него в суд женой Трампа

    Трамп раскрыл содержание разговора с Лукашенко

    Российские ракеты назвали проблемой для Patriot ВСУ

    Публициста Солонина признали иноагентом

    Москвичам пообещали сюрприз

    Гигантский зуб нашли под Новосибирском

    В России решили найти повод для запрета «Роллтона»

    В сети показали фото отеля для российской делегации на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости