Хантер Байден отказался извиняться перед замыслившей подать на него в суд женой Трампа

Сын бывшего американского президента Джо Байдена, бизнесмен Хантер Байден не стал извиняться перед первой леди США Меланией Трамп, планирующей подать на него в суд за клевету в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Channel 5.

«К черту. Этого не будет», — сказал предприниматель, отказавшись извиняться за свои слова о том, что Мелания якобы познакомилась с нынешним президентом США Дональдом Трампом с подачи обвиненного в растлении несовершеннолетних Эпштейна.

Ранее Трамп поддержал идею иска своей супруги против Хантера Байдена.