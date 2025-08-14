Трамп поддержал иск жены против сына Байдена

Президент США Дональд Трамп поддержал идею иска своей жены Меланьи Трамп на один миллиард долларов против сына бывшего амеркианского лидера Джо Байдена, бизнесмена Хантера Байдена. Об этом он рассказал в эфире Fox News Radio.
«Я думаю, что нужно идти вперед», — ответил он на просьбу прокомментировать возможный иск по делу о клевете в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна.
Ранее газета The New York Times написала, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.