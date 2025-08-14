Мир
18:30, 14 августа 2025

Трамп поддержал иск жены против сына Байдена

Трамп поддержал иск жены Меланьи против Хантера Байдена на миллиард долларов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп поддержал идею иска своей жены Меланьи Трамп на один миллиард долларов против сына бывшего амеркианского лидера Джо Байдена, бизнесмена Хантера Байдена. Об этом он рассказал в эфире Fox News Radio.

«Я думаю, что нужно идти вперед», — ответил он на просьбу прокомментировать возможный иск по делу о клевете в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее газета The New York Times написала, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.

