21:17, 15 августа 2025Экономика

Россияне вернулись к новостройкам

DataFlat: Продажи новостроек в России выросли на 7%
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В июле продажи новостроек в России увеличились на 7,3 процента в годовом выражении. О том, что россияне снова начали покупать новое жилье, сообщает «РБК» со ссылкой на данные аналитического сервиса DataFlat.

Всего за месяц зарегистрировали 43,4 тысячи следок с жильем и апартаментами в новостройках. Выросла и выручка российских девелоперов — плюс семь процентов год к году, до 402,1 миллиарда рублей.

В то же время цены на новостройки почти не выросли. Средняя стоимость квадрата составила 196,7 тысячи рублей (плюс 0,5 процента за год), а средняя цена объекта — 9,2 миллиона рублей (минус 0,3 процента). Средняя площадь квартиры также осталась на прежнем уровне, составив 47 квадратов (минус 0,8 процента)

По словам экспертов, динамика объясняется изменением внешних факторов, влияющих на продажу новостроек. Июль 2024 года оказался неудачным для рынка, так как завершились льготные программы ипотеки, а новые схемы работы с покупателями еще не были отработаны.

Ранее сообщалось, что россияне начали скупать недвижимость в Таиланде рекордными темпами. За неполный 2025 год спрос на жилье в стране вырос на 74 процента.

