Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:15, 15 августа 2025Экономика

Россияне бросились рекордно активно скупать недвижимость в одной стране

Россияне начали скупать недвижимость в Таиланде рекордными темпами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Россияне начали скупать недвижимость в Таиланде рекордными темпами. За неполный 2025 год спрос на жилье в стране вырос на 74 процента относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании ГЖА.рф, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сейчас интерес россиян к покупке жилья в Таиланде находится на рекордном уровне за последние пять лет. В июле показатель вырос на 32 процента по отношению к июню и на 26,8 процента в годовом выражении. При этом абсолютный рекорд спроса пришелся на январь 2025-го.

Отмечается, что покупатели из России начинают чаще интересоваться более дорогими объектами в стране. «На фоне валютных и политических рисков в России жилье в Таиланде воспринимается как "тихий порт" с прозрачными правилами и развитой инфраструктурой», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Москве стали строить на 53 процента меньше элитного жилья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецборт Путина вошел в воздушное пространство США

    Любителей спать с ночником предупредили о риске угрожающего жизни заболевания

    Россиянка подала в суд на авиакомпанию из-за поданного во время задержки рейса салата

    Неожиданно редкие птицы прилетели в Россию из Азии

    Решетова показала усыпанное прыщами лицо крупным планом

    На Западе объяснили значение для Украины достающего до Москвы «Сапсана»

    Производитель «Роллтона» ответил на обвинения в финансировании ВСУ

    Стримерша выстрелила в женщину в прямом эфире и попала под арест

    Трамп досрочно покинет встречу с Путиным при одном условии

    В офисе Зеленского назвали критерии оценки переговоров на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости