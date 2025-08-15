Россияне бросились рекордно активно скупать недвижимость в одной стране

Россияне начали скупать недвижимость в Таиланде рекордными темпами

Россияне начали скупать недвижимость в Таиланде рекордными темпами. За неполный 2025 год спрос на жилье в стране вырос на 74 процента относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании ГЖА.рф, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сейчас интерес россиян к покупке жилья в Таиланде находится на рекордном уровне за последние пять лет. В июле показатель вырос на 32 процента по отношению к июню и на 26,8 процента в годовом выражении. При этом абсолютный рекорд спроса пришелся на январь 2025-го.

Отмечается, что покупатели из России начинают чаще интересоваться более дорогими объектами в стране. «На фоне валютных и политических рисков в России жилье в Таиланде воспринимается как "тихий порт" с прозрачными правилами и развитой инфраструктурой», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Москве стали строить на 53 процента меньше элитного жилья.