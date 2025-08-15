Экономика
15:56, 15 августа 2025
Экономика

В Москве стало меньше одного вида жилья

Whitewill: В Москве стали строить на 53 % меньше элитного жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

С начала 2025 года разрешение на строительство элитной недвижимости в Москве получили только шесть новых проектов — на 53 процента меньше, чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании компании Whitewill, передают «Известия».

Строительство объектов премиум класса упало на 63 процента, с восьми до трех проектов, а делюкс класса — на 40 процентов, с пяти до трех проектов. В целом за неполный год было построено 114,3 тысячи квадратов элитного жилья — минус 60 процентов год к году. В премиус-сегменте объем строительства составил 81,4 тысячи квадратов (минус 61 процент), а в делюксе — 32,9 тысячи (минус 59 процентов).

«Из-за высокой стоимости финансирования, высокой ключевой ставки и отсутствия эффективных ипотечных программ большинство девелоперов предпочитают отложить старты», — объяснила топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Отмечается, что в то же время объемы предложения растут. В июне для покупки были доступны 7,3 тысячи элитных объектов в новостройках, что на 21 процент превышает результат в прошлом году. Такая динамика объясняется выходом на рынок крупных жилых комплексов во втором полугодии 2024-го и наращиванием экспозиции в строящихся жилых комплексах.

Ранее стало известно, что в апреле-июня разница между ценами на первичную и вторичную недвижимость в России достигла 80 процентов.

