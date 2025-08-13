Экономика
17:36, 13 августа 2025Экономика

Назван разрыв в цене между первичным и вторичным жильем в России

Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В апреле–июне 2025 года ценовой разрыв между вторичным и первичным жильем в России в среднем достиг 60 процентов, при этом в Центральной России разница достигает 80 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Средняя цена квадратного метра в новостройках составила 205 тысяч рублей по стране, на вторичном рынке — 128 тысяч рублей. В Центральной России цена квадратного метра в новостройках превысила 294 тысячи рублей, а на вторичном рынке составила 164 тысячи. На Северо-Западе разрыв составил 57 процентов, наименьшая разница зафиксирована на Северном Кавказе — 12 процентов.

Значительный ценовой разрыв несет риски для покупателей, особенно для тех, кто берет ипотеку на новостройку, предупредил регулятор. Если заемщик не сможет продолжать выплаты, ему придется продавать квартиру по цене вторичного рынка, которая значительно ниже. Это может привести к серьезным финансовым потерям и даже задолженности перед банком.

Активный рост цен на первичном рынке начался в 2020 году с запуском массовой льготной ипотеки под семь процентов. По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, это привело к искусственному стимулированию спроса. За три года разрыв между ценами на новостройки и вторичное жилье увеличился с 10 до 40 процентов.

В настоящее время рынок растет преимущественно благодаря семейной ипотеке. Доля сделок по этой государственной программе с начала 2025 года среди других льготных программ достигла 90 процентов. Выдачи в денежном выражении выросли на девять процентов.

