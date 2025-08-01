Семейная ипотека в России стала популярнее

Доля сделок с семейной ипотекой среди других льготных программ достигла 90 %

Спрос на семейную ипотеку в России вновь начал набирать обороты. Среди других льготных программ доля сделок с семейной ипотекой достигла 90 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

По статистике института развития, за первые полгода 2025-го выдачи таких кредитов выросли в количественном выражении на 11 процентов, а в денежном — на 9 процентов. Как отмечает аналитический центр М2, с 2024 года массовая льготная ипотека в стране была свернута, а семейная программа стала более адресной. Поначалу корректировка условий сказалась на спросе, но за первое полугодие 2025-го он восстановился. Этому способствовали сохранение ставки на уровне 6 процентов и адаптивные способности рынка.

Наибольший интерес к семейной программе проявили москвичи — там доля от общего числа заявок составляет 10,5 процента. Также среди лидеров рейтинга называют Кубань (8,5 процента), Санкт-Петербург (6,4 процента), Башкирию (5,1 процента) и Татарстан (4,6 процента). Больше половины всего спроса обеспечивают десять российских регионов — такую тенденцию объясняют миграцией в крупные города и южные регионы.

Размер первоначального взнос в первом полугодии 2025-го в среднем составил 28 процентов, 2,3 миллиона рублей. С 2024 года показатель снизился на 34 процента. Самый высокий фиксируется в Москве (5 миллионов рублей), Подмосковье и Петербурге (по 3 миллиона). В среднем по стране сумма кредита составила 5,3 миллиона рублей. В Москве размер займа достиг 9,6 миллиона рублей.

Ранее о росте спроса на ипотеку заявили в инвестиционной компании «ФЛИП». По подсчетам фирмы, за последние полгода число россиян, готовых на ипотеку, выросло на 4 процента.