Перенесший инсульт телеведущий сообщил об угрожающей жизни болезни

Телеведущий Майкл Бэрримор, перенесший инсульт, сообщил о приступах эпилепсии

Известный британский телеведущий и комик Майкл Бэрримор (настоящая фамилия — Паркер), перенесший микроинсульт, сообщил, что у него обнаружили угрожающую жизни болезнь. Его слова передает издание The Mirror.

«Из-за микроинсульта у меня развилась эпилепсия, сопровождающаяся неконтролируемыми приступами. (...) У меня бывает более одного приступа, обычно три, за короткий промежуток времени», — рассказал 73-летний ведущий.

Бэрримор признался, что диагноз его напугал, поскольку эпилепсия может приводить к летальному исходу, если не оказать своевременно медицинскую помощь. «В этом году у меня было несколько приступов, и в моем доме есть лекарства на этот случай», — уточнил он.

Ранее другой известный британский телеведущий Джеймс Уэйл заявил, что ему стало трудно дышать и говорить из-за рака почек. Кроме того, ведущий начал испытывать проблемы со слухом.

Майкл Бэрримор прославился как ведущий развлекательных передач на британском телевидении. Он вел такие шоу, как «Сорви куш» (Strike It Lucky), «Моя любимая музыка» (My Kind of Music) и «Дети говорят самые смешные вещи» (Kids Say the Funniest Things). Также он вел авторскую программу «Бэрримор».