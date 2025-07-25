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20:05, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Смертельно больному телеведущему стало трудно дышать и говорить

Больной раком почек ведущий Уэйл заявил, что ему стало трудно дышать и говорить
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Известный британский телеведущий Джеймс Уэйл, у которого обнаружили финальную стадию рака почек, заявил, что ему стало трудно дышать и говорить. Об этом пишет The Standard.

«Я не могу дышать, не могу думать, не могу говорить. Я стал очень медленно разговаривать, стал забывчивым», — описал он свое состояние.

Уэйл также отметил, что начал быстро уставать. Кроме того, по словам ведущего, он испытывает проблемы со слухом. «Не думаю, что смогу еще долго продержаться. (...) Будем надеяться, что мы пройдем через все эти этапы как можно скорее», — добавил он.

Телеведущий уточнил, что сейчас идет седьмая неделя после того, как врачи спрогнозировали, что ему осталось жить 12 недель.

Ранее Уэйл раскрыл, что в последнее время часто плачет. Он признался, что ему стыдно об этом рассказывать.

В мае телеведущий сообщил, что больше не может проходить лечение и находится «в конечной точке» рака. Как счел Уэйл, он вряд ли доживет до Рождества.

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