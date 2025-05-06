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10:50, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Борющийся с раком четвертой стадии телеведущий заявил об отсутствии лечения

Борющийся с раком ведущий Уэйл заявил, что больше не может проходить лечение
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ben A. Pruchnie / Getty Images

Известный британский теле- и радиоведущий Джеймс Уэйл, борющийся с раком почек четвертой стадии, заявил, что больше не может проходить лечение. Об этом пишет The Mirror.

«Я нахожусь в конечной точке своего рака. Больше нет лечения, которое я мог бы получать», — признался Уэйл.

По словам 73-летнего телеведущего, он надеется прожить еще несколько недель или месяцев. Вместе с тем, как счел Уэйл, он вряд ли доживет до Рождества.

Уточнятся, что у телезвезды впервые диагностировали рак в 2000 году, тогда ему удалили почку. В 2020 году Уэйл сообщил, что онкология вернулась в агрессивной форме и поразила его оставшуюся почку, мозг, легкие и позвоночник.

Ранее известный британский комик Милтон Джонс сообщил, что у него обнаружили рак простаты. Уточнялось, что ему предстоит операция и период восстановления.

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