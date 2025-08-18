Российский бизнес попросил избавить его от одного вида штрафов

«Ведомости»: Бизнес хочет заменить штрафы за ошибки в отчетах на предупреждения

Деловое объединение «Опора России» направило письмо на имя директора департамента налоговой политики Министерства финансов Данила Волкова с просьбой заменить штрафы за отдельные налоговые правонарушения, совершенные впервые, на предупреждения. Об этом со ссылкой на документ пишут «Ведомости».

В том числе речь идет об ошибках в налоговой отчетности или опоздании со сдачей декларации, если уклонения от уплаты налогов не фиксировалось и ситуация не привела к ущербу для бюджета.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин указал, что в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 годы введение института предупреждения предусмотрено, однако необходимые изменения не приняты и даже не подготовлены.

По мнению организации, нововведение позволит избежать чрезмерного наказания для налогоплательщиков, снизит количество споров между бизнесом и налоговыми органами, что разгрузит судебную систему, а также повысит общий уровень налоговой дисциплины.

Партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Вадим Зарипов отметил, что российское налоговое законодательство отличается высокой неопределенностью, поэтому предупреждения вместо штрафов при первом нарушении действительно позволили бы внести в него больше ясности.

Однако руководитель налоговой практики фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Констандина считает, что даже если власти согласятся с таким подходом, предпринимателям придется столкнуться с позицией судов, которые в массе своей не считают совершение правонарушения в первый раз смягчающим обстоятельством.

Партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков также напомнил, что в настоящее время власти, напротив, усиливают ответственность за налоговые нарушения, а кроме того, инициатива «Опоры России» может привести к снижению поступлений в бюджет.

Ранее руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал президенту Владимиру Путину о росте ненефтегазовых доходов бюджета на 27 процентов, до 9,5 триллиона рублей.